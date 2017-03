McLaren se recupera progresivamente tras un inicio complicado con la unidad de potencia Honda

El inicio de la pretemporada 2017 no ha sido f√°cil para McLaren. Inconvenientes en la unidad de potencia Honda, limitaron de forma importante el rodaje durante los dos primeros d√≠as de tests en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Sin embargo las dos √ļltimas sesiones han sido mucho mejores para el espa√Īol Fernando Alonso y el belga Stoffel Vandoorne.



A continuación las declaraciones de sus pilotos y directivos tras la primera semana de pruebas:



Fernando Alonso:

" Lo más importante con lo que nos podemos quedar hoy es que hemos podido hacer muchas más vueltas de las que completamos Stoffel y yo en los primeros dos días. Estoy contento de que pudimos completar nuestro plan para el día, recopilar mucha información nueva y aprender sobre el auto, cosa que es muy positiva tras los problemas que sufrimos antes en la semana.



Tengo buenas sensaciones con el auto y hemos realizado muchos cambios en la puesta a punto respecto al primer d√≠a. Por ahora, el auto est√° respondiendo bien a esos cambios y en general estamos viendo peque√Īas mejoras cada d√≠a en distintas zonas.



El equipo ha trabajado muy duro hoy para que pudiésemos completar nuestro programa, hemos avanzado mucho, probando distintos elementos y trabajando con varias configuraciones de puesta a punto. Ha sido un día valioso para nosotros ".



Stoffel Vandoorne:

" Estoy muy satisfecho de que Fernando y yo hayamos podido disfrutar de un d√≠a completo en el monoplaza sin problemas importantes, para as√≠ acumular una buena cantidad de valiosos kil√≥metros y completar nuestros planes de rodaje programados para ambos d√≠as. Hemos probado muchas cosas diferentes, hemos trabajado en distintas configuraciones y estamos reaprendiendo mucho sobre el manejo y las caracter√≠sticas del veh√≠culo con cada vuelta, lo que ha sido algo realmente √ļtil para m√≠.



Hemos vivido con mucho inter√©s la incorporaci√≥n de la prueba en h√ļmedo ya que ha sido nuestra primera oportunidad para probar la configuraci√≥n en un clima h√ļmedo con los nuevos neum√°ticos y ci√Ī√©ndonos a las nuevas normativas. Me he sentido muy c√≥modo al volante, incluso en superficies h√ļmedas, lo que nos ha proporcionado valiosos datos y he tenido una buena sensaci√≥n de c√≥mo reacciona el veh√≠culo en condiciones de pista variables.



Aunque hemos tenido un inicio de semana complicado, me gustar√≠a agradecer al equipo sus esfuerzos y su gran labor en los √ļltimos cuatro d√≠as. Hemos logrado un par de d√≠as de rodaje sin problema alguno y se ha progresado mucho, estoy muy orgulloso del esfuerzo del equipo para garantizar que aprovech√°bamos al m√°ximo el tiempo en pista. Espero que sigamos con esta buena racha y las pruebas de la semana que viene sean todo un √©xito ".



Eric Boullier, Director Deportivo:

" Sin duda, el primer par de días de la primera prueba han sido todo un reto, pero aplaudo el esfuerzo de todos los miembros del equipo McLaren-Honda, que han trabajado unidos y se han esforzado muchísimo para que podamos lograr un kilometraje sólido y muy necesario, y dejarnos así en una buena posición para el fin de semana de cara a la preparación de la próxima semana.



El kilometraje y el plan de prueba que hemos completado nos han proporcionado una gran cantidad de datos que nuestros ingenieros ya est√°n procesando y analizando, lo que nos ayudar√° a dar forma a nuestro programa de rodaje para la siguiente prueba y nos permitir√° avanzar en nuestro desarrollo.



El rodaje en h√ļmedo que ten√≠amos programado nos ha ayudado a aprender mucho sobre los nuevos neum√°ticos de 2017 y sobre los puntos fuertes y d√©biles de nuestro auto. Aunque reducir los riesgos en pista mojada ha sido un objetivo esencial, hemos sacado partido de todas las condiciones para probar distintas configuraciones de ajustes de h√ļmedo a seco y hemos recopilado informaci√≥n muy √ļtil para la nueva temporada.



Durante este fin de semana haremos buen uso de todo nuestro aprendizaje para volver a la pista el siguiente martes por la ma√Īana con el objetivo de continuar donde lo dejamos, y conseguir acumular en el panel m√°s kilometraje √ļtil para seguir avanzando ".



Yusuke Hasegawa, Director de F1 e ingeniero jefe ejecutivo de Honda R&D Co. Ltd :

" Tras un día de rodaje mucho más productivo, hemos sido capaces de completar nuestro programa de pruebas sin mayores problemas. Nuestro principal objetivo era continuar comprobando la durabilidad de la unidad de potencia.



Hemos recuperado nuestro programa despu√©s de la p√©rdida de tiempo en pista y hemos podido completar toda la planificaci√≥n marcada para estos dos √ļltimos d√≠as. La unidad de potencia del segundo d√≠a est√° ahora con nuestros ingenieros de I+D de Honda en Sakura, Jap√≥n, para investigar la causa ra√≠z del problema con que nos hemos encontrado.



El equipo McLaren-Honda ha trabajado increíblemente duro esta semana y, aunque no siempre ha sido fácil, hemos recopilado datos muy importantes para ayudarnos a comprender mejor el auto y el paquete de la unidad de potencia.



Ahora nos estamos preparando para la segunda y √ļltima prueba de la pretemporada, durante la que esperamos continuar recopilando informaci√≥n valiosa para la primera carrera en Melbourne ".