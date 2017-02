Fernando Alonso: "Lo que he visto del McLaren-Honda MCL32 es muy esperanzador"

Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne con el nuevo MCL32 Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne con el nuevo MCL32

Lo que hemos conseguido en los √ļltimos 12 meses es admirable. Est√° claro que los resultados no lo demuestran pero hemos progresado y creo que el equipo se ha unido m√°s en esa √©poca complicada. Ahora que nos encontramos ante un cambio importante en el reglamento, tenemos que aprovechar al m√°ximo este periodo de incertidumbre para progresar - y estoy seguro de que tenemos los conocimientos para hacerlo.Lo que he visto del MCL32 es muy esperanzador - el nuevo reglamento est√° bien pensado y los auto dan la impresi√≥n de ser r√°pidos y agresivos. El aspecto del auto hace que quiera sentarme en el habit√°culo - no he perdido un √°pice de ese hambre que debe sentir cada piloto de F√≥rmula 1. Los entrenamientos del invierno han ido bien - he trabajado muy duro - y no puedo esperar para montarme en el auto.Seguimos pensando que el inicio de la temporada va a ser un reto - no podemos ignorar el hecho de que venimos de estar bastante por detr√°s de los equipos de cabeza - pero me gustar√≠a pensar que en la segunda mitad de la temporada daremos pasos importantes en cuanto a rendimiento. El objetivo es hacer un papel respetable este a√Īo - y quiero pensar que seremos capaces de conseguirlo