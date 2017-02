McLaren-Honda devela su nuevo MCL32 para la temporada 2017 de FÃ³rmula 1

McLaren-Honda devela su nuevo MCL32 para la temporada 2017 de Fórmula 1

McLaren siempre ha sido el equipo en la Fórmula 1 para mí y estoy muy motivado para ayudar a ponerles de nuevo donde creo que pertenecen: en la cima de la Fórmula 1.



Para ayudarnos a alcanzar esa meta tendremos a un grupo de fantásticos proveedores que nos han apoyado a lo largo de los años, desde colaboradores de larga duración como SAP y Johnnie Walker, hasta los más recientes como Castrol y Stratasys, que han sido anunciados este año. Quiero decir de parte de todo el equipo de McLaren-Honda: muchas gracias a todos los colaboradores por vuestro entusiasmo e increíble apoyo.



Estoy muy animado por el gran interés que ha suscitado la presentación de McLaren-Honda este año y por la cantidad de colaboradores que han atendido – no solo en el McLaren Thought Leadership Centre en Woking (Reino Unido) sino también en el evento simultáneo celebrado en Tokio (Japón), que está teniendo lugar en el hotel Hilton; Hilton es uno de nuestros socios, por supuesto.



A todos los que nos han apoyado, hoy es la oportunidad perfecta para hacer un brindis con una copa de Chandon, que es otro de nuestros socios, para celebrar la presentación de nuestro auto nuevo

Ha sido un invierno exigente para nosotros en la dirección del equipo, pero hay una clara ambición y entusiasmo, y eso no va solo por el McLaren Technology Group sino también por nuestro proveedor de motores, Honda.



Juntos hemos montado un equipo muy capaz pero aún nos queda trabajo para cumplir con nuestro potencial. Junto a nuestros empleados, la junta directiva, y con la dirección y el apoyo de nuestros directores ejecutivos, estamos trabajando muy duro para asentar los elementos esenciales para tener éxito en el futuro.



El camino que nos espera no va a ser fácil y se lo he recalcado a todo el mundo. Hemos progresado en los últimos 12 meses pero no estamos donde necesitamos estar y anticipamos una competencia feroz sobre la pista. Para ganar en la Fórmula 1 tienes que hacerlo todo bien. Hace falta perseguir la excelencia de forma meditada e incesante.



¿Pienso que vamos a estar en cabeza este año? Siendo realistas, es probable que este año todavía no. ¿Creo que mejoraremos de forma significativa como equipo una vez más? Sin duda. Y ese es nuestro objetivo: progresar al realizar los cambios necesarios para avanzar, aunque a veces sean decisiones complicadas.



No podemos pronosticar dónde nos dejará eso – sobre todo en vísperas de una nueva temporada plagada de cambios en cuanto al reglamento e incertidumbre – pero como equipo contamos con muchos individuos motivados y talentosos y estamos con muchas ganas de seguir haciendo todo lo posible para ser competitivos

En McLaren-Honda hay una sensación palpable de progreso, de cambio. El cambio de reglamento de este año supone una gran oportunidad para nosotros – nos permitirá progresar con lo que nosotros pensamos que es un paquete chásis-motor bien ordenado y claramente definido, y esperamos disminuir la diferencia entre nosotros y los equipos de arriba.



La incorporación de unos llamativos colores naranjas y negros refuerzan la noción de que nos estamos distanciando del predecesor más inmediato, pero son los detalles de ingeniería del MCL32 lo que realmente me impresionan. Es el resultado de un enorme esfuerzo de un equipo que ha progresado mucho en los últimos años. El chásis está muy bien ejecutado, el motor se ha desarrollado de forma considerable y con Fernando y Stoffel tenemos a un tándem muy ilusionante de pilotos que ya han empezado a compenetrarse muy bien.



Hay una sensación en la fábrica de que estamos a punto de pasar página. Nuestra relación con Honda ha florecido – hay una verdadera sensación de camaradería en todo lo que hacemos ahora – y creo que estamos todos muy emocionados respecto a lo que podemos conseguir juntos este año.



Técnicamente, en 2017 se va a exprimir al límite tanto al piloto como al monoplaza, como consecuencia de las velocidades más altas y las frenadas más severas. Todos nuestros socios y proveedores han hecho un gran trabajo, pero quiero resaltar a Akebono, uno de nuestros proveedores tecnológicos que lleva más años con nosotros, que han desarrollado nuevas pinzas de freno y sistemas de frenada para hacer frente a las mayores cargas y fuerzas a las que se van a tener que enfrentar Fernando, Stoffel y el MCL32

Una carrocería naranja y negra refleja la gloriosa historia de más de 50 años y proclama una nueva época liderada por el comité ejecutivo y la nueva dirección, contando con el español Fernando Alonso como campeón del mundo y el belga Stoffel Vandoorne como una estrella del futuro. El McLaren-Honda MCL32 está listo para 2017.Un espectacular nuevo esquema de colores que se remonta a las raíces del equipo en los años 60, una reestructura de la dirección, un piloto nuevo y una serie de nuevos y emocionantes reglamentos técnicos conforman el marco del nacimiento del último contendiente de McLaren-Honda en la Fórmula 1, el MCL32.El MCL32 sigue los pasos evolutivos de sus dos predecesores más inmediatos, el MP4-30 y el MP4-31, pero introduce cambios en todas las áreas ya que el equipo de diseñadores ha intentado sacar el máximo provecho de las nuevas reglas aerodinámicas que se han introducido para 2017.El resultado es un auto extremadamente elegante con aspecto agresivo, equipado con el motor de última generación de Honda, el RA617H, que los ingenieros de la escudería han revisado meticulosamente.Lo más llamativo a primera vista es el nuevo esquema de colores del MCL32, que mezcla la historia de McLaren con una corriente más contemporánea en la carrocería. El MCL32 lo ha pintado de forma exclusiva el socio desde hace muchos años, AkzoNobel Sikkens, y lo ha hecho empleando un color naranja Tarocco, que es un tono clásico de McLaren con un destello de perla, contrastando con un negro satinado y toques de blanco brillante.Los nuevos colores son del gusto de los aficionados y no solo tienen la intención de volver al pasado de McLaren sino también de arrancar un nuevo capítulo en la historia de la escudería.Puede que mucho haya cambiado en la superficie, pero la filosofía McLaren de contar con tecnología de vanguardia y prestar atención a los detalles no se ha visto alterada, y la nueva unión del director ejecutivo Zak Brown y el director de operaciones Jonathan Neale ha subrayado e impulsado esa ambición. Todo ello con el apoyo del experimentado director deportivo Eric Boullier.Juntos, dirigidos e inspirados por el comité ejecutivo, han traído consigo un soplo de aire fresco al McLaren Technology Centre, inspirando y fortaleciendo a la plantilla de trabajadores con su pasión por la marca y su determinación para devolver a McLaren al primer escalón del podio.