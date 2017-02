Hamilton: "He podido sacarme algunas cosas de mi pecho. Nos estamos comunicando mejor que nunca con el equipo"

febrero 23 /2017 Silverstone, Gran Breta√Īa 19:15 GMT febrero 23 /2017Silverstone, Gran Breta√Īa19:15 GMT

Con motivo de la presentaci√≥n del Mercedes F1 W08, el piloto brit√°nico Lewis Hamilton tuvo hoy su primera aparici√≥n p√ļblica del a√Īo y lleg√≥ con el √°nimo renovado, pensando en grandes objetivos para la temporada que est√° por comenzar. Afirm√≥ que su relaci√≥n est√° mejor que nunca con el equipo y le deseo muchos √©xitos a su nuevo compa√Īero, Valtteri Bottas.



Tras la presentaci√≥n, Lewis Hamilton expres√≥: " Ha sido un invierno fant√°stico y una temporada emocionante de entrenamiento para m√≠. He adicionado un nuevo elemento a mi r√©gimen de entrenamiento que hace que me mantenga disfrutando y es s√ļper prometedor ver la forma en la que todos est√°n trabajando.



Luego de los éxitos que hemos tenido, la gente podría sentarse y descansar tras sus logros. Así que es inspirador ver como todos están presionando incluso más fuerte que antes y no dando nada por hecho.



√Čste es el per√≠odo m√°s emocionante del a√Īo, cuando el auto est√° listo y es un privilegio para m√≠ como piloto sentir esto y que el equipo est√© trabajando para que esto se de.



No hay muchos objetivos para establecer hasta que haya manejado el auto, así que iré con calma hasta que sepamos las posibilidades. Me siento en un lugar positivo dentro del equipo, hemos conversado mucho durante el invierno y he podido sacarme algunas cosas de mi pecho, así que ahora nos estamos comunicando mejor que nunca y seguimos creciendo juntos.



Estoy mejor equipado y he estado trabajando con mi compa√Īero, manejando la relaci√≥n con mi experiencia y madurez. Le doy la bienvenida a Valtteri al equipo y se que el equipo nos dar√° todo lo que pueda para ganar el campeonato ", declar√≥ el tricampe√≥n del mundo.