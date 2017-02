Toto Wolff y Niki Lauda extienden su continuidad con el equipo Mercedes de FÃ³rmula 1

Toto Wolff y Niki Lauda extienden su continuidad con el equipo Mercedes de Fórmula 1

febrero 20 /2017 Stuttgart, Alemania 19:20 GMT

Mercedes-AMG Petronas Motorsport anunció que los austriacos Toto Wolff y Niki Lauda han firmado nuevos contratos que los vinculan al equipo campeón del mundo hasta el final de la temporada 2020. Esta fecha está alineada con la expiración del actual acuerdo comercial con Formula One Management.



Toto Wolff se unió a Mercedes en febrero de 2013 tras trabajar en Williams. Como accionista del 30% de Mercedes-Benz Grand Prix Ltd y director ejecutivo, ha laborado desde entonces como socio director del equipo, responsable por las operaciones diarias juntos a sus amplias responsabilidades como director de Mercedes-Benz Motorsport.



Niki Lauda comenzó a trabajar con Mercedes a finales de 2012. En 2013 le fue otorgado el cargo de presidente no ejecutivo de la junta de Mercedes-Benz Grand Prix Ltd y tiene el 10% de las acciones del equipo. Los porcentajes de participación no tienen cambios, siendo Daimler AG el accionista mayoritario del equipo con el 60%.



Sobre este anuncio, Dieter Zetsche, presidente y director ejecutivo de Daimler AG comentó: " Es una gran noticia que Toto y Niki hayan extendido sus acuerdos. En 2013 hemos reestructurado la dirección del equipo con el claro objetivo de mejorar nuestro rendimiento. Desde entonces los resultados han excedido nuestras expectativas. Un factor clave de este éxito ha sido la combinación de las habilidades empresariales de Toto y la experiencia de Niki. Su renovado compromiso le da a nuestro programa una continuidad importante para los próximos años ".



Niki Lauda expresó: " Los últimos años son algunos de los que más he disfrutado desde que estoy en Fórmula 1. Toto y yo conformamos una asociación perfecta en Mercedes y tenemos un gran equipo en cada nivel, entregando resultados. Quiero agradecer a Dieter a los otros miembros de la junta de Daimler AG por renovar su confianza en nosotros ".



Finalmente Toto Wolff concluyó: " Ganar no es de una sola persona, es de el grupo correcto de personas que están juntas, alineadas por un objetivo común y luego combinando sus talentos para lograr el objetivo. Cada día que llego a la fábrica quedo doblegado por tener el privilegio de representar este inspirador grupo de personas ".