El piloto colombiano Juan Pablo Montoya logrÃ³ la victoria en la Race of Champions

El piloto colombiano Juan Pablo Montoya logró la victoria en la Race of Champions

enero 21 /2017 Miami, Estados Unidos 23:01 GMT enero 21 /2017Miami, Estados Unidos23:01 GMT

Juan Pablo Montoya sigue sumando victorias a su larga lista de éxitos en el automovilismo internacional. Esta tarde en el Marlins Park de Miami derrotó en la final de la Race of Champions al danés Tom Kristensen, múltiple campeón de las 24 horas de Le Mans. Fue el debut del piloto colombiano en este prestigioso evento, el cual ha sido ganado anteriormente por Michael Schumacher y Sebastian Vettel, entre otros grandes campeones.



Montoya en todos sus hits clasificatorios fue superando uno a uno a sus rivales, más exactamente a Pascal Wehrlein, Travis Pastrana, Felipe Massa y finalmente Tom Kristensen.



Tras su victoria, el bogotano dijo: " Primero quiero agradecer a todos los aficionados que han venido. Éste es un evento increíble y realmente ha sido una gran experiencia. No es nuestro trabajo, simplemente es un evento divertido. Es sorprendente la concentración que se debe tener. Realmente no tuve ningún inconveniente, todo salió bien.... ¡Debió ser suerte de principiante! ", concluyó el ex piloto de Fórmula 1.



Entretanto su rival en la final Tom Kristensen expresó: " Estoy muy orgulloso por haber llegado a la final y he disfrutado este evento. Estoy retirado desde hace dos años, pero lógicamente no olvidas por lo que vives. Felicito a Juan Pablo, lo conozco desde hace muchos años y siempre he sabido que tiene una carrera excepcional ", comentó el experimentado piloto.



Mañana finalizará este evento con la Copa de Naciones, en la que Juan Pablo Montoya y Gabby Chaves representarán al Team Colombia.