Felipe Massa regresa a la escudería Williams tras el paso de Valtteri Bottas a Mercedes AMG

enero 16 /2017 Grove, Gran Bretaña 18:30 GMT enero 16 /2017Grove, Gran Bretaña18:30 GMT

El equipo Williams F1 Team anunció que el brasilero Felipe Massa se unirá nuevamente a su equipo, luego que el finlandés Valtteri Bottas aceptara la propuesta de Mercedes AMG para unirse a sus filas. Tras este movimiento, la escudería de Grove le solicitó a Felipinho regresar un par de meses después de su retiro, ya que necesita contar con su experiencia para liderar la escudería en esta nueva fase de la Fórmula 1.



Por cuarta temporada Felipe Massa estará con Williams y este año tendrá como compañero de equipo al joven piloto canadiense de 18 años, Lance Stroll, quien realizará su debut en la Fórmula 1 tras coronarse campeón de la FIA F3 Europea.



" Estoy muy contento por tener la oportunidad de regresar a Williams ", expresó Felipe Massa. " Tuve siempre la intención de correr donde fuera en 2017, pero éste es un equipo que tengo clavado en mi corazón y le tengo mucho respeto. Valtteri tiene una gran oportunidad, debido a todas las cosas que sucedieron en el invierno y le deseo lo mejor en Mercedes.



Cuando me ofrecieron la oportunidad de ayudar a Williams en su campaña de 2017, sentí que era lo correcto para hacer. No he perdido mi entusiasmo por competir y estoy extremadamente motivado para pilotear el FW40. El apoyo de mis aficionados en las últimas semanas ga sido un gran impulso y estoy muy agradecido por eso. Tengo muchos deseos de trabajar con Lance. Sé de él desde hace algunos año y he visto el desarrollo de su talento durante este tiempo, así que anhelo ver lo que podemos lograr juntos ", declaró Felipe Massa.



La directora adjunta del equipo, Claire Williams, comentó: " Estoy complacida porque Felipe dejó atrás su retiro para unirse a nuestra campaña 2017. Valtteri tuvo una oportunidad única de unirse al actual Campeón de Constructores y hemos estado trabajando duro para asegurar que se pudiera realizar un acuerdo con Mercedes para darle a Valtteri esta gran oportunidad.



Valtteri ha sido parte de Williams desde 2010 y en este tiempo ha demostrado un gran talento, logrando nueve podios. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle en nombre de todo el equipo y desearle una temporada exitosa en Mercedes.



Felipe es un integrante muy querido en la familia Williams y poder trabajar con él es algo que nos ilusiona enormemente. Quería correr donde fuera en 2017, ya que no ha perdido su espíritu competitivo y fue importante que tuviéramos un gran reemplazo cuando Valtteri se fuera. Felipe se unió nuevamente y nos permite tener estabilidad, experiencia y talento para ayudarnos a avanzar. Es un gran valor para nosotros ", concluyó la respetada dirigente.