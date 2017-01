Paraguay, Bolivia y Argentina estÃ¡n listos para el exigente Rally Dakar 2017

Paraguay, Bolivia y Argentina están listos para el exigente Rally Dakar 2017

enero 1 /2017

Como es habitual cada inicio de año el Rally Dakar, la prueba más exigente de los deportes a motor, da inicio al calendario de competición. Por octava ocasión se realiza en territorio latinioamericano y en esta ocasión hay un nuevo integrante: Paraguay, siendo el 29º país que se une a este evento y el punto de partida.



Posteriormente Bolivia tendrá su estadía más larga en el Rally Dakar, dirigiéndose hacia su capital, La Paz. Concluirá Argentina, participante en todas las ediciones desde el 2009, será el teatro de la batalla final, que tendrá lugar en Buenos Aires.



Un total de 318 vehículos (144 motos, 37 quads, 87 autos, 10 de ellos SSV, y 50 camiones), en los que embarcarán un total de 501 competidores, han sido autorizados a participar en la 39ª edición del Dakar al término de las verificaciones técnicas y administrativas.



" El recorrido del Dakar 2017 traslada los valores del rally raid, con un desafío físico que llevará a los pilotos, al mundo de la resistencia extrema: 7 especiales de más de 400 kilómetros de las cuales una supera los 500 kilómetros ", expresó Marc Coma, director deportivo del Dakar.



El rally pasará 6 días a más 3000 metros de altura. El equilibrio de las dificultades puede ilustrarse con una doble curva ascendente: el nivel se eleva hasta el día de descanso que será mucho más que un término intermedio; luego será necesario un segundo ascenso para alcanzar el mejor nivel para la Súper Belén. Por ese motivo nada está ganado hasta la última bucle en Río Cuarto", concluyó el ex piloto español.



Estas son las novedades de la edición 2017:



GPS: navegación con brújula

Correr con regularidad y saber respetar el road-book son los dos pilares del éxito en rally raid. Para favorecer las cualidades de navegación y volver a colocarlas en el centro del menú del Dakar, las funciones de los GPS que están a disposición de pilotos y copilotos han sido voluntariamente degradadas.



Entre otras novedades se reemplazará la mayoría de los Way Points Escondidos (WPM) por Way Points de Control (WPC), que se activarán una vez que pase el vehículo. Entonces, los competidores no tendrán tanta ayuda con los instrumentos de guiado. Este nuevo sistema, la vieja brújula, probado en el Afriquia Merzouga Rally en el mes de mayo pasado, le da importancia a la orientación.



Altura: equilibrar las chances

La modificación de la presión atmosférica ligada a la altura produce un impacto diferente en los resultados de los vehículos. Dicha constatación, que figura en forma detallada en el estudio del « Balance des performances » realizado desde hace varios años por la FIA (Federación Internacional del Automovilismo), provoca una modificación de los reglamentos referentes al diámetro de las bridas de entrada de aire que alimentan el motor con oxígeno.



Para que esta ley de la física no penalice tanto a los vehículos 4x4 gasolina, éstos estarán autorizados a equiparse con bridas de 38 mm (+1 mm vs 2016), lo que los ubicará al mismo nivel que sus rivales. El mismo estudio de la FIA que redujo la brida de los Peugeot à 38mm (-1mm vs 2016). Al principio del Dakar 2017 entonces, los autos concernientes por la conquista del título en la categoría partirán con bridas del mismo diámetro.



Categoría UTV: pequeños motores, futuro en grande

Todos los apasionados por el rally raid compartirán la ambición de inscribirse en el Dakar, pero a veces las condiciones son difíciles de reunir. El costo de una 4x4 o de un buggy puede representar un freno, pero los vehículos livianos (-1050 cm3) son una alternativa cada vez más factible.



Más accesibles para pilotos que no dispongan de un gran entorno de asociados, éstos demostraron en el terreno que su progresión técnica no falló. En reconocimiento de dicha fiabilidad fue que se creó una categoría completamente diferente para los UTV. Para el 2018, se prevén más novedades. Ahora un nuevo título que hay que conquistar en el Dakar.



Éste es el listado de las etapas:



Lunes 2 de enero • Etapa 1 • Asunción - Resistencia

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 39 km • Total 454 km



Martes 3 de enero • Etapa 2 • Resistencia - San Miguel de Tucumán

Motos-cuadriciclos-autos-UTV • Especial 275 km • Total 803 km camiones • Especial 284 km • Total 812 km



Miércoles 4 de enero • Etapa 3 • San Miguel de Tucumán - San Salvador de Jujuy Motos-cuadriciclos-autos-UTV • Especial 364 km • Total 780 km camiones • Especial 199 km • Total 757 km



Jueves 5 de enero • Etapa 4 • San Salvador de Jujuy - Tupiza

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 416 km • Total 521 km



Viernes 6 de enero • Etapa 5 • Tupiza - Oruro

Motos-cuadriciclos-autos-UTV • Especial 447 km • Total 692 km camiones • Especial 438 km • Total 683 km



Samedi 7 de enero • Etapa 6 • Oruro - La Paz

Motos-cuadriciclos-autos-UTV • Especial 527 km • Total 786 km camiones • Especial 513 km • Total 772 km



Lunes 9 de enero • Etapa 7 • La Paz - Uyuni

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 322 km • Total 622 km



Martes 10 de enero • Etapa 8 • Uyuni - Salta

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 492 km • Total 892 km



Miércoles 11 de enero • Etapa 9 • Salta - Chilecito

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 406 km • Total 977 km



Jueves 12 de enero • Etapa 10 • Chilecito - San Juan

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 449 km • Total 751 km



Viernes 13 de enero • Etapa 11 • San Juan - Río Cuarto

Motos-cuadriciclos-camiones • Especial 288 km • Total 754 km Autos-UTV • Especial 292 km • Total 759 km



Sábado 14 de enero • Etapa 12 • Río Cuarto - Buenos Aires

Motos-cuadriciclos-autos-UTV-camiones • Especial 64 km • Total 786 km