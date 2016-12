Pirelli publica estadísticas de la Temporada 2016: uso de neumáticos, adelantamientos, velocidades finales y más

diciembre 19 /2016 Milán, Italia 16:02 GMT diciembre 19 /2016Milán, Italia16:02 GMT

Pirelli, proveedor exclusivo de neumáticos del Campeonato Mundial de Fórmula 1, dio a conocer un completo listado de estadísticas de la Temporada 2016. Entre estas se encuentran los pilotos y equipos que más adelantamientos realizaron, cuál compuesto se utilizó más durante el año y quién alcanzó la velocidad final más alta, entre otros datos de interés.



Paul Hembery, director de competición de la marca italiana, expresó: " Ha sido una temporada increíble tanto dentro como fuera de la pista. Aquí están algunos datos y estadísticas de un año que pasará a la historia. Pirelli ha introducido un nuevo compuesto, el ultrablando, y también nuevas regulaciones que le permitan a los equipos utilizar los tres compuestos durante cada carrera. Esto demostró ser lo más destacado del año, brindando un gran espectáculo.



También tuvimos la última temporada de neumáticos con un deliberado alto nivel de degradación, diferente al que adoptaremos el próximo año con una filosofía que va en la última directriz del deporte. Al mismo tiempo finalizando la temporada, probamos los de la siguiente: usando prototipos de las dimensiones 2016, y luego, desde agosto, los prototipos con el tamaño de 2017 con autos adaptados durante 24 días. Como resultado de esto y con el calendario más extenso en el deporte, completamos una distancia mayor, con los más altos niveles de rendimiento de lo que se han visto hasta ahora en la historia de la Fórmula 1 ", declaró el directivo británico.



A continuación las cifras publicadas por Pirelli:



Neumáticos:

• Número total de neumáticos suministrados en 2016: 42.792

• De estos, 38.112 fueron suministrados para fines de semana de carreras y 4.680 para tests

• De los 42.792 neumáticos, 28.188 eran slicks y 14.604 eran neumáticos intermedios o de lluvia

• Número total de neumáticos utilizados durante los fines de semana de carrera: 15.652, de los cuales 13.844 fueron slicks y 1.808 de lluvia o intermedios

• Número total de neumáticos que fueron reciclaron: todos

• Número máximo de kilómetros recorridos sobre cada compuesto (excepto tests):

*. Duro - Daniel Ricciardo (759 km)

*. Medio - Valtteri Bottas (3.597 km)

*. Blando - Sergio Pérez (6.566 km)

*. Súperblando - Valtteri Bottas (4.598 km)

*. Ultrablando - Nico Rosberg (2.052 km)

*. Intermedio - Jenson Button (444 km)

*. Lluvia - Lewis Hamilton (593 km)



Detenciones en pits:

• Número total de detenciones en pits: 933, de los cuales 4 drive-throughs y un stop and go

• Esto representa un promedio de 44.4 por carrera y 2.01 por piloto en cada carrera

• Mayor número de detenciones en pits en una carrera: 66 en el GP de China

• Menor número de detenciones en carrera: 26 en el GP de Rusia



Adelantamientos:

• Número total de maniobras de adelantamientos durante la temporada: 866 (*) - un promedio de 41.2 por carrera

• Mayor número de maniobras de adelantamiento en una carrera en seco: 128 en el GP de China

• Mayor número de maniobras de adelantamiento en una carrera con pista húmeda: 64 en el GP de Brasil

• Menor número de maniobras de adelantamiento en una carrera en seco: 10 en el GP de Hungría

• Piloto con mayor número de maniobras de adelantamiento en una sola carrera: Lewis Hamilton, 18 en China

• Piloto con mayor número de maniobras de adelantamiento durante el año: Max Verstappen, 49

• Piloto que ha sido superado menos: Sebastian Vettel, una vez (por Max Verstappen en el GP de Brasil en la vuelta 55 por el 5º lugar

• Piloto que más lugares ganó en la primera vuelta: Fernando Alonso, 41 posiciones en la primera vuelta durante el año

• Equipo que realizó la mayor parte de los adelantamientos: Red Bull, 136 (Ricciardo 61, Verstappen 60 y Kvyat 15)

• Equipo que ha sido superado menos: Mercedes, 7: (Rosberg 4 y Hamilton 3 y )



(*) ¿Cómo se calcularon los adelantamientos?

Una maniobra de adelantamiento se cuenta como aquella que tiene lugar durante vueltas rápidas completas (no en la primera vuelta) y luego se mantiene hasta el final de la vuelta. Los cambios de posición debido a problemas mecánicos o vuelta pérdida no se cuentan.



Circuitos y competición:

• Carrera más larga de la temporada: Brasil - 3h01m01,335s

• Carrera más corta de la temporada: Italia - 1h17m28,089s

• Vuelta más rápida de carrera: Italia, velocidad media del ganador (Nico Rosberg) - 237.558 km/h

• Velocidad más alta alcanzada con unos neumáticos Pirelli P Zero de F1 durante un GP: 372,5 km/h (Valtteri Bottas en el GP de México)

• Mayor número de vueltas rápidas: Lewis Hamilton, 15 (3 en carrera y 12 en clasificación

• Mayor número de vueltas lideradas: 566 (Lewis Hamilton)



Tests con los neumáticos más anchos para 2017:

• Número de prototipos proados: 96

• Ancho de los neumáticos: +25%

• Equipos involucrados en el programa de pruebas de Pirelli: 3 (Ferrari, Mercedes y Red Bull)

• Pilotos participantes: 11 (4 de Ferrari y Red Bull y 3 de Mercedes)

• Días de pruebas: 24

• Vueltas: 2.613

• Total de kilómetros: 12.148 km

• Circuitos: 5 (Abu Dhabi, Barcelona, Fiorano, Mugello, Paul Ricard)



Tests con los neumáticos más anchos para 2017:

· Pascal Wehrlein (Mercedes): 3.248

· Pierre Gasly (Red Bull): 2.494

· Sebastian Vettel (Ferrari): 2.228

· Sébastien Buemi (Red Bull): 1.190

· Kimi Raikkonen (Ferrari): 1.054

· Max Verstappen (Red Bull): 517

· Esteban Gutiérrez (Ferrari): 480

· Antonio Fuoco (Ferrari): 478

· Nico Rosberg (Mercedes): 209

· Daniel Ricciardo (Red Bull): 200

· Lewis Hamilton (Mercedes): 50



Pirelli en la Fórmula 1 (Desde 1950):

• Carreras: 320

• Victorias: 161

• Pole Positions: 164

• Podios: 490

• Vueltas rápidas: 168

• Títulos de pilotos: 11

• Títulos de equipo: 6



Otros datos de interés:

• Número de pilotos (incluyendo terceros pilotos y jóvenes pilotos), que han manejado un auto de Fórmula 1 con neumáticos Pirelli desde 2010: 102

• Kilómetros recorridos por todos los compuestos P Zero durante 2016 (incluyendo tests, prácticas; clasificaciones y carreras): 384.705 km (excluyendo neumáticos prototipo. • Por compuesto, duro: 14.236, medio: 99.447, blando: 133.988; súperblando: 86.014, ultrablando: 31.647, intermedios: 8.278 y lluvia: 11.095

• Distancia recorrida en los tests durante 2016 (excluyendo fines de semana de carreras): 61.772 km, de los cuales 12.000 km con los neumáticos anchos de 2017.

• Distancia recorrida en carrera durante 2016: 123.534 km

• Número de vueltas rápidas (clasificaciones y carreras) establecidos por el Campeón del Mundo en 2016: 14 (6 en carrera y 88 en clasificación)

• Velocidad media más baja en carrera ganada con pista seca: 159.992 km/h (Nico Rosberg, Singapur)

• Temperaturas del asfalto más baja registrada durante una carrera: 15 °C en el GP de Canadá

• Temperatura del asfalto más baja registrada durante un fin de semana: 13 °C en el GP de México

• Temperaturas del asfalto más alta registrada durante una carrera: 59 °C en el GP de Malasia

• Temperatura del asfalto más alta registrada durante un fin de semana: 61 °C en el GP de Malasia

• Temperatura ambiente más baja registrada durante una carrera: 11 °C en el GP de Canadá

• Temperatura ambiente más baja registrada durante un fin de semana: 11 °C en el GP Canadá

• Mayor temperatura ambiente registrada durante una carrera: 37° C en el GP de Malasia

• Temperatura ambiente más alta registrada durante un fin de semana: 37° C en el GP de Bahrein



Equipo Pirelli:

• Integrantes de Pirelli que viajan a cada carrera: 60 (en promedio)

• Nacionalidades representadas en el equipo Pirelli de F1: 9

• Diferentes idiomas hablados por los integrantes del equipo: 10

• Libretas de apuntes distribuidos por Pirelli durante la temporada: 2.550

• Número total de huéspedes recibidos: 5.600

• Gorras de podio vendidas: 15.000



Hospitality de Pirelli en 2016:

• Comidas servidas dentro del hospitality (incluidos tests): 15.600

• Litros de agua bebidos durante el año: 10.200

• Kilos de pasta preparados por el chef: 900

• Pizzas cocinadas por el chef: 420

• Número de diferentes recetas de postres preparados: 50

• Postres comidos: 7.500

• Cafés servidos: 30.000

• Litros de aceite de oliva utilizados durante el año: 500