Nico Rosberg logra su primer Campeonato Mundial de Fórmula 1 - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi

noviembre 27 /2016 Abu Dhabi, Emiratos Árabes 15:48 GMT noviembre 27 /2016Abu Dhabi, Emiratos Árabes15:48 GMT

El piloto alemán Nico Rosberg (Mercedes) logró esta noche en el Gran Premio de Abu Dhabi su primer campeonato mundial de Fórmula 1, luego de finalizar la carrera en la segunda posición. El triunfo en el Yas Marina Circuit fue para Lewis Hamilton (Mercedes) y el podio fue completado por Sebastian Vettel (Ferrari). La diferencia entre Nico y Lewis fue de cinco puntos. El drama estuvo a flor de piel en la parte final de esta competencia.



De nuevo la carrera final no podía tener un mejor escenario para un cierre de temporada. Nuevamente el Yas Marina Circuit iniciando de día y terminando de noche ofreció las mejores postales y espectáculo para los millones de televidentes de la Fórmula 1 a nivel mundial.



La partida no tuvo ningún sobresalto para los involucrados en la lucha por el título. Lewis Hamilton tuvo una largada impecable al igual que su compañero Nico Rosberg. El ritmo del británico no fue tan contundente como en las últimas carreras, pero tenía una razón: no alejarse del grupo para que Nico tuviera presión de sus rivales y así tener alguna opción para conquistar su cuarta corona.



Ambos tuvieron una estrategia similar, ingresando a boxes en dos ocasiones para cambiar ultrablando-blando y blando-blando. Con esta situación equilibrada, solo los rivales, como lo comentábamos anteriormente, podían cambiar la suerte del campeonato.



Al final de la carrera Lewis Hamilton ralentizó el ritmo, pero Nico Rosberg no cayó en el juego. No lo atacó, pero comenzó a tener la fuerte presión de Sebastian Vettel - quien tuvo una gran estrategia al estirar su detención con blandos -, y de Max Verstappen (Red Bull), quien en el inicio de la carrera había tenido un trompo, cayendo al último lugar, pero posteriormente tuvo una recuperación formidable gracias a que el stint con ultrablandos fue bastante largo y competitivo.



Nico Rosberg soportó la presión y pudo finalizar segundo, resultado suficiente para conquistar su primera corona en la Fórmula 1. Lewis Hamilton se llevó el triunfo en Abu Dhabi, siendo esta su décima victoria de la temporada, mientras que Sebastian Vettel fue tercero.



El cuarto lugar quedó en manos de Max Verstappen, quinto Daniel Ricciardo (Red Bull), sexto Kimi Räikkönen (Ferrari) y séptimo Nico Hülkenberg, quien tuvo su última carrera con Force India.



El mexicano Sergio Pérez (Force India) fue octavo y cumplió su objetivo, ya que superó la barrera de los 100 puntos, más exactamente fueron 101 unidades y de paso aseguró la séptima posición del campeonato, por detrás de los pilotos de Mercedes, Red Bull y Ferrari.



El brasilero Felipe Massa (Williams) tuvo su última carrera en la Fórmula 1 y se llevó dos puntos al terminar noveno. El décimo lugar fue para el español Fernando Alonso (McLaren).



Los pilotos de Haas, Romain Grosjean y Esteban Gutiérrez, terminaron undécimo y decimosegundo. El mexicano cerró de esta forma su ciclo con el equipo estadounidense y está pendiente de su futuro. La misma situación para Felipe Nasr con Sauber. Esta competencia la finalizó en el decimosexto lugar.



Despedida amarga de la F1 para Jenson Button, quien rompió la suspensión delantera derecha de su auto al pasar fuerte sobre un bordillo. No fue el cierre esperado para el campeón del mundo de 2009.



Con los resultados de este GP de Abu Dhabi, Nico Rosberg proclamó campeón con 385 puntos, seguido por Lewis Hamilton con 380, tercero Daniel Ricciardo (256), cuarto Sebastian Vettel (212), quinto Max Verstappen (2042), sexto Kimi Räikkönen (186), séptimo Sergio Pérez (101), octavo Valtteri Bottas (85), noveno Nico Hülkenberg (72) y décimo Fernando Alonso (54).



En el campeonato de constructores, Mercedes campeón desde el GP de Japón terminó con 765 puntos. En el segundo lugar finalizó Red Bull (468), tercero Ferrari (398), cuarto Force India (173), quinto Williams (138), sexto McLaren (76), séptimo Toro Rosso (63), octavo Haas (29), noveno Renault (8), décimo Sauber (2) y undécimo Manor (1).



De esta forma concluye la temporada 2016 de la Fórmula 1. La próxima semana se anunciará el calendario del próximo año.



A continuación el vuelta a vuelta del GP de Abu Dhabi:



Vuelta de Cortesía: Todos los autos inician sin problemas.



Vuelta 1: Se apagan las luces. ¡Inicia el GP de Abu Dhabi! Hamilton adelante, Rosberg P2. Partida limpia. Trompo de Verstappen por toque con Hülkenberg en la curva 1. Cae a P22.



Vuelta 2: Rosberg hace todo lo posible para no alejarse de Hamilton y poder activar DRS. Gap de 0.9s.



Vuelta 3: Se habilita el DRS. Nico en rango de activación. Gap de 0.6s.



Vuelta 4:Duelo entre los Williams. Bottas pasa a Massa y toma el P9. Es la última carrera de Felipe en la F1.



Vuelta 5: Verstappen sigue su avanzada. Ya está en el P13 tras haber caído al P22.



Vuelta 6: Le piden a Magnussen que se retire del GP. Problemas con el auto. Es su última carrera con Renault. Pasa a Haas en 2017.



Vuelta 7: Hamilton impone un fuerte ritmo y se aleja de Rosberg. Gap de 1.4s. Bottas en boxes. Problemas en su auto. También entran Sainz y Wehrlein.



Vuelta 8: Hamilton ingresa a pits. Rosberg con pista libre. Nico marca el mejor S1. Detención lenta de Hamilton porque ingresaba Räikkönen.



Vuelta 9: Rosberg en pits. Pasó lo mismo con Nico. Entraba Vettel. Hamilton adelante. Rosberg por muy poco por delante de Räikkönen. Nico bajo presión.



Vuelta 10: Ricciardo y Pérez en boxes. Salen con blandos. Rosberg se complica con Verstappen por el P2. Max no se deja pasar. Ricciardo presiona a Räikkönen por el P4.



Vuelta 11: El equipo le pide calma a Rosberg. Verstappen está a 0.8s en el P2.



Vuelta 12: Sergio Pérez toma el P8 de Jenson Button. Duelo entre ex compañeros. El británico y campeón de la F1 en 2009 se despide.



Vuelta 13: Problemas para Jenson Button. Es retiro para el carismático piloto. Así finaliza su carrera en la F1. Una pena. A Jenson Button lo recibe su madre, novia y familiares. ¡Grande Jenson!



Vuelta 14: Hamilton a 2.7s de Verstappen y a 3.5s de Rosberg. Presión para Nico. De quedar P4 y Lewis gana, pierde el título.



Vuelta 15: Rosberg está en el P3 tras Verstappen. No le tiene nada fácil Nico. En riesgo.



Vuelta 16: Räikkönen en el P4 es presionado por Ricciardo y Vettel.



Vuelta 17: Retiro de Daniil Kvyat. Regresa en bici al paddock. No se va en la moto.



Vuelta 18: Rosberg cada vez más cerca de Verstappen. Está a 0.7s. No le hace bien para la refrigeración del auto. Max con súperblandos de 20v.



Vuelta 19: Gran duelo entre Ricciardo y Räikkönen por el P4. Se pasó Daniel y aprovecha Vettel para atacarlo.



Vuelta 20: Rosberg pasa con un gran riesgo a Verstappen. Lo supera y sube al P2. Un paso más cerca del campeonato. Muy bien Nico.



Vuelta 21: Rosberg aprieta y comienza a reducir la ventaja que tiene Hamilton. Gap de 5s.



Vuelta 22: Verstappen en boxes. Pasa de súperblandos a blandos.



Vuelta 23: Rosberg marca la vuelta más rápida. Está a 4.5s de Hamilton.



Vuelta 24: Rosberg sigue marcando vueltas rápidas. El gap con Hamilton cae a 4.1s.



Vuelta 25: Rosberg tiene que ir a fondo porque su mayor amenaza es Verstappen. El holandés no parará de nuevo en boxes.



Vuelta 26: Räikkönen en pits. Ricciardo sale por delante de Kimi. Verstappen pasa a Pérez y toma el P5.



Vuelta 27: Hülkenberg en pits. Rosberg con la vuelta rápida. Está ahora a 3.1s de Lewis.



Vuelta 28: Sergio Pérez en pits. Verstappen vuelta rápida. Está en P4 a 10.5s de Vettel.



Vuelta 29: Hamilton en pits. Sale con blandos nuevos.



Vuelta 30: Rosberg en boxes. También con blandos nuevos. Detención impecable de Mercedes. Sale por delante de Verstappen a 3.7s.



Vuelta 31: Rosberg con todo sobre Hamilton. Gap de 1.4s.



Vuelta 32: Vettel quien aún no se detiene es el líder provisional. Hamilton P2 y Rosberg P3. Gap de 1.092s.



Vuelta 33: Ricciardo se acerca a Verstappen por el P4.



Vuelta 34: Hamilton maneja la diferencia con Rosberg. No permite que active DRS. Gap de 1.3s.



Vuelta 35: Pérez supera a Alonso y toma el P8 del español.



Vuelta 36: Vettel pierde tiempo y se acerca Hamilton.



Vuelta 37: Ricciardo sigue presionando a Verstappen por el P3. Gap de 0.6s.



Vuelta 38: Vettel en pits. Hamilton de nuevo líder de carrera.



Vuelta 39: El grupo de los líderes con tráfico.



Vuelta 40: Ricciardo pierde ritmo y se aleja de Verstappen. Gap sube a 1.5s.



Vuelta 41: Vettel con la vuelta rápida. Está en P6 presionando a su compañero Räikkönen.



Vuelta 42: Vettel pasa a Räikkönen y presiona con todo para alcanzar a los Red Bull. Es la lucha por el podio.



Vuelta 43: Verstappen pasa Sainz y Palmer. Deja con el problema a Ricciardo. Toque entre Sainz y Palmer. Palmer frena tarde y se lleva a Sainz. Una pena por el español. Su fin de semana se comprometió por un problema de Toro Rosso con los neumáticos.



Vuelta 44: Problemas en el auto de Carlos Sainz. Es retiro para el español.



Vuelta 45: Vettel con todo. Sigue marcando vueltas rápidas y ya tiene en la mira a Ricciardo y Verstappen.



Vuelta 46: Penalización de 5s para Jolyon Palmer por colisión a Carlos Sainz. Vettel 'on fire' sobre Ricciardo. Sebastian es P4. Ahora va por el 2do Red Bull, el de Max Verstappen.



Vuelta 47: Mercedes presiona a Hamilton para que mejore sus tiempos, ante el fuerte ritmo que lleva Vettel.



Vuelta 48: Hamilton jugando con la carrera. Espera que los rivales se acerquen a Rosberg. El gap del top 4 son 5.2s.



Vuelta 49: Verstappen está a 1.5s de Rosberg. Vettel hace lo propio con Max a 1.1s. Impresionante lo que se viene.



Vuelta 50: Hamilton estira nuevamente la diferencia a 1.2s. Verstappen y Vettel están muy cerca de Rosberg. A tan solo 1.3s.



Vuelta 51: Hamilton está logrando su objetivo, que Verstappen y Vettel presionen a Rosberg. Restan 5 vueltas.



Vuelta 52: Vettel pasa a Verstappen. El alemán va con todo sobre Rosberg. Tiene súperblandos. ¡Atención! Paddy Lowe le llama la atención a Hamilton. Le pide que aumente el ritmo. Vettel está sobre Rosberg. Restan 4 vueltas.



Vuelta 53: Restan 3 vueltas. Vettel está a 0.8s de Rosberg. Tensión total



Vuelta 54: Restan dos vueltas. Qué presión tiene Nico Rosberg. Vettel se acerca a su compatriota.



Vuelta 55: Última vuelta. Hamilton sigue disminuyendo el ritmo para que Rosberg sea presionado. Victoria de Lewis Hamilton en el GP de Abu Dhabi. 2º Nico Rosberg, 3º Sebastian Vettel, 4º Max Verstappen, 5º Daniel Ricciardo, 6º Kimi Räikkönen, 7º Nico Hülkenberg, 8º Sergio Pérez, 9º Felipe Massa y 10º Fernando Alonso.





Vuelta Rápida: vettel - 1:43.729 - V. 43

safety Cars: 0 Vuelta Rápida: vettel - 1:43.729 - V. 43safety Cars: 0

Pos Piloto Escudería País Neumáticos Gap Puntos 1. Lewis Hamilton Mercedes 1:38.04.013 25 2. Nico Rosberg Mercedes + 0.4 18 3. Sebastian Vettel Ferrari + 0.8 15 4. Max Verstappen Red Bull + 1.6 12 5. Daniel Ricciardo Red Bull + 5.3 10 6. Kimi Räikkönen Ferrari + 18.8 8 7. Nico Hülkenberg Force India + 50.1 6 8. Sergio Pérez Force India + 58.7 4 9. Felipe Massa Williams + 59.4 2 10. Fernando Alonso McLaren + 59.8 1 Pilotos sin puntos: 11. Romain Grosjean Haas + 76.7 12. Esteban Gutiérrez Haas + 95.1 13. Esteban Ocon Manor + 1 vuelta 14. Pascal Wehrlein Manor + 1 vuelta 15. Marcus Ericsson Sauber + 1 vuelta 16. Felipe Nasr Sauber + 1 vuelta 17. Jolyon Palmer Renault + 1 vuelta No finalizó: - Carlos Sainz Toro Rosso - - Daniil Kvyat Toro Rosso - - Jenson Button McLaren - - Valtteri Bottas Williams - - Kevin Magnussen Renault -



